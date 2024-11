- Ako neko hoće da se uveri šta Srbija može da pruži evropskoj ekonomiji, onda predlažem da poseti Beograd u razlici od tri meseca pa će se uveriti svojim očima šta je to što Srbija može da pruži EU - rekao je Orban u zajedničkom obraćanju sa Vučićem i dodao da će Mađarska i dalje imati u vidu interes EU i Srbije.

On je ocenio i da su američki predsednički izbori stvorili novu realnost i da su se u Evropi pojavile pristalice suvereniteta i patriotizma, kao i da se stvara nova situacijai da snage koje su do sada bile potisnute, a to su suvereni narodi, žele da postignu uspeh.