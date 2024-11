Naime, Brnabić je oštro demantovala ove tvrdnje, istakavši da postoji desetine neoborivih dokaza da je predsednik Vučić te večeri, tokom trajanja protesta, a do polaska u Novi Sad bio u Beogradu i to na svom radnom mestu.

"Postoji desetine neoborivih dokaza da je predsednik Vučić te večeri, tokom trajanja protesta, a do polaska u Novi Sad (o čemu su građani odmah bili obavešteni) bio u Beogradu i to na svom radnom mestu, na Andrićevom vencu. S druge strane, gluposti koje Preradović izgovara su neoborivi dokaz da je nedeljnik koji uređuje, Radar, ništa drugo do još jedna Šolakova igračka namenjena manipulaciji javnim mnjenjem", poručila je Ana Brnabić.