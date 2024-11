Kao što je to, na primer, pre neki dan na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u Briselu uradio Tonino Picula kada je izjavio da su građani zabrinuti zbog tragedije u Novom Sadu i da traže odgovornost...

Srbija se, stalno to ističe predsednik Aleksandar Vučić, opredelila za evropski put, a i građani u velikom broju iskazuju podršku takvom opredeljenju. Ali reč je dobrovoljnoj odluci, utemeljenoj na istovetnosti vrednosti naše države i država koje su već članice EU, i procesu koji podrazumeva obostrano uvažavanje. Prostije rečeno, naša država donosiće odluke i povlačiti poteze koji su u njenom najboljem interesu, a ako se to poklapa sa „evropskim putem“, onda dobro za evropski put. Zadatak Tonina Picule koji mu je poverio Evropski parlament je da to registruje i dojavljuje u Brisel. I ništa ni više ni manje!