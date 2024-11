Slušaj vest

Premijer Srbije Miloš Vučević govorio je danas o rekonstrukciji Vlade.

- Ne mogu da merim radno vreme za svakog ministra. To je odnos prema poslu, ali svakako da postoje razlike. Nema ministara u Vladi koji budu sat, dva pa odu. Svako od nas može da radi više. Nije to ključ da mi nekoga uhvatimo kada je izašao iz Vlade, Vlada nije skup ministara već kolektivno telo. Predsednik republike daje mandat budućem premijeru, a on bira ministre - rekao je Vučević i dodao da je priča o rekonstrukciji prirodna u politici te da se u nekim evropskim državama i brže smenjuju ministri.

On ističe da je potrebno promešati karte i zameniti neke ljude.

- Nije to priča kojom treba da plašimo nekog ministra, već treba da se svodi na priču o rezultatima. Kada dođu teški dani i kada se suočite sa teškom situacijom, onda vidite ko je kakav i ko je spreman da se bori, ko bira da se skloni, ko pravi trule kompromise. Kada sve ide lepo su svi tu prisutni, ali kada treba da se podmetnu leđa, da se odgovara, onda možete da vidite ko je kakav. Što se tiče koalicionih partija, kad god su teška pitanja, sve se to svali na SNS. Kad god pričamo o odgovornosti, treba da snosi SNS. Kada se priča o resorima, to je priča za koalicione partnere. Nisam siguran da će to lako moći da se promeni. Gostovanje gospodina Ružića na N1 je pitanje za SPS, za gospodina Dačića. Kada bi to neko iz SNS radio, pitali biste mene kao predsednika stranke ili predsednika Vučića.

Premijer je naglasio da očekuje da Ivica Dačić odgovori na pitanje da li je to zaista pozicija SPS.

- Ivica Dačić dođe kod vas, a Ružić na N1. Nisam iznenađen i ne znam što se neki u SNS iznenađuju. Nije prvi put da to Ružić radi. Dačić je bio sa mnom na licu mesta, oglasio se jeste, ostali članovi iz SPS se nisu izjašnjavali. A nisu ni iz SNS, jer su smatrali da treba ja da se oglasim, Vučić. Nije istina da je predsednik Vučić njih sprečio da se oglase. Vesić je uradio to što se radi u takvim situacijama.

On je naveo i da teške situacije pokažu ko je kakav.

- Kad se bira Vlada svi su čili. Svako se vlada na spram svog vaspitanja i razmišljanja. Imate ministre koji su zaduženi samo za lepe teme, mnogi neće pričati o KiM, o teškim situacijama, bezbednosti, zdravlja. Loše vesti će da saopšte dva, tri crna gavrana, najbolje da to izgura Vučić, a kad sunce grane eto nas u širokom frontu. Vulin je korektan i Milica je korektna. Nikada se nije sklonio kada je bilo teško. Ne družimo se privatno, ali nikad se nije sklonio od nas kao partnera kada je bilo teško. Mnogi žive u balonima, kao i opozicija. Zato i dožive razočarenje. Oni sami sebe zatvore u krug i utiska su da su svi takvog stava. A kada se suočite sa mnjenjem Srbije shvatite da to nije tako. Morate da obilazite celu Srbiju, nisu to laki razgovori, ne dobija se lako aplauz.

(Kurir.rs/Dnevnik/Pink)

VIDEO