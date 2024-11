"To je nešto što EU nije nametnula stranama, već su one to tražile i to je podržano od EU na najvišem nivou i rezolucijom UN. Mi ćemo biti domaćini dijaloga sve dok su strane zainteresovane da učestvuju u njemu, a strane će biti u dijalogu sve dok su zainteresovane za proces članstva u EU. Jer, prošle godine usvojen je sporazum u Ohridu i strane su se složile i prihvatile da je proces dijaloga povezan sa procesom članstva u EU. Tako da, ako nema dijaloga, nema ni članstva", zaključio je Stano.