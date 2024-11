Imajući u vidu snažan angažman Amerike tokom prvog predsedničkog mandata Donalda Trampa, sva je prilika da će on i u drugom mandatu biti značajan, ako ne i ključan faktor normalizacije odnosa između Beograda i Prištine.

"Trampova administracija je i prošli put pokazala jasnu nameru da neće da se preterano usklađuje sa stavovima evropskih zemalja. Bajdenova administracija je pak bila na stanovištu da je to primarno evropsko pitanje. Tramp to svakako neće raditi. To je neka vrsta rivaliteta između EU i SAD. Tramp će preuzeti liderstvo po tom pitanju. Kada je reč o EU, svi su svesni da su pregovori u ćorsokaku. Nema čak ni dovoljno volje kod evropskih zemalja da se taj proces odblokira, da se izvrši pritisak na albansku stranu koja sabotira te pregovore. Imam utisak da će nova evropska administracija svakako pokušati da oživi taj pregovorački proces i da za sebe sačuva primarno pravo u rešavanju spora između Beograda i Prištine", ocenjuje Graovac.