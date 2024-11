- Posle demonstracija, Zoran, Vesna i ja naterali smo Miloševića da prizna da je pokrao lokalne izbore, pobedili smo i uzeli sve veće gradove. Lokalne televizije gledale su se sa velikim nestrpljenjem, mi smo medijski oslobodili opoziciju. Odjednom svi iz te koalicije, Vesna, Zoran i Koštunica bojkotuju izbore. On je, izgleda, dogovoren na tajnim sastancima tokom protestnih šetnji koalicije, istog Đinđića i Miloševića. Srpski pokret obnove funkciju gradonačelnika Beograda kao najjača stranka ustupio je Đinđiću, ne po koalicionom sporazumu. To je druga po snazi funkcija u zemlji, dogovoreno je - nemojte izaći na izbore, bojkotujte pobedu, pustite Srpski pokret obnove da propadne.

- Rečenica kojom je Zoran Đinđić čestitao građanima Srbije 2001. godinu glasila je ovako "Ne znam koji je veći istoriski trijumf DOSA, da li poraz Slobodana Miloševića ili slom Srpskog pokreta obnove". Došao je čovek i saopštio mi da je posle sahrane Boška Peroševića, konobar koji je služio kafu Radomiru Markoviću, Miloševiću i njegovoj supruzi čuo njenu rečenicu "Bradato čudovište mora biti likvidirano". Čovek je bio zgranut, prepoznao je ko je to. Sklonio sam se u Budvu, a tamo će me oni opet pronaći.

- Glavni motiv je to što je pripremljen zakon o zaštićenom svedoku, što je Čume progovorio, što se sve ono što je govoreno na suđenju o Ibarskoj magistrali pokazalo kao tačno, a skrivano je od javnosti. Da li znate da su četvorica optuženih rekli da nisu oni hteli Vuka da ubiju, mislili su da su to albanski ekstremisti, pa su zato na njih naleteli kamionom napunjenim peskom? To je bilo dogovoreno. Da li znate da su im dodeljeni lažni pasoši, stanovi? O tome nema ni reči u seriji sa obrazloženjem da preti opasnost od krvne osvete - rekao je on, a potom istakao: