"Mađarska je tokom predsedavanja EU pokazala dobro liderstvo i mnogo je učinila da poziciju Srbije približi ostalim članicama i pogura njenu kandidaturu. Ako je nekad pravi trenutak da se otvore novi klasteri, onda je to sad u decembru. I ukoliko se desi, sigurno je da će to biti zahvaljujući upornosti mađarske diplomatije i države. I da nije pobede Trampa, to bi moralo da da rezultate. U suprotnom, biće to jedna vrlo loša poruka EU i ona bi govorila o dekadenciji, konstantnom opadanju, ali i činjenici da će Uniji, bez neophodnih reformi, biti vrlo teško da se održi u sadašnjoj formi", ocenjuje Miletić.