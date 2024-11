"Prostor Zapadnog Balkana je veoma značajan velikim svetskim silama koje žele svoju sferu uticaja da prošire na ovaj prostor. Ta želja je dodatno dobila na značaju otkad je počeo sukob u Ukrajini, koji dovodi do polarizovane situacije gde svaka neopredeljena država i region pokušavaju da se pridobiju, uz korišćenje različitih sredstava. Mađarska trenutno predsedava EU i s te pozicije može da utiče na dinamiku evropskih integracija Srbije. Uz to, treba imati u vidu i nedavnu posetu predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić Italiji, gde je takođe obećana pomoć Srbiji na evropskom putu. Ne treba zanemariti i ekonomski faktor, gde Srbija ostvaruje visok nivo trgovinske saradnje s državama EU, kao i finansijske fondove koji su otvoreni za države Zapadnog Balkana, zahvaljujući kojima se dobija određeni nivo bespovratnih sredstava ili povoljni krediti. Međutim, sve to nisu dovoljni uslovi, jer za efikasnost otvaranja i zatvaranja poglavlja, odnosno klastera, daju saglasnost sve države članice EU", napominje on.