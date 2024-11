Odnosi Srbije i Mađarske su na istorijskom nivou, a u budućnosti će se i dalje produbljivati, saglasni su Vučić i Orban. Srbija namerava da proširi svoje gasne kapacitete u Mađarskoj, a razgovaralo se i o izgradnji dalekovoda i mreže "Panonski koridor". Srbija i Mađarska nameravaju da renoviraju granični prelaz Horgoš-Reske, koji će, kako su dvojica lidera najavili, biti najveći i najlepši prelaz u Evropi. Najkasnije do marta 2026. godine biće završena izgradnja brze pruge do Budimpešte i do nje će se vozom iz Beograda stizati za dva sata i 45 minuta. Jedan od mnogih zajedničkih projekata Srbije i Mađarske je i izgradnja naftovoda.

"To se manifestovalo najbolje kada je bila potencijalna gasna energetska kriza, odnosno kada, zahvaljujući vremenskim uslovima nije došlo do nekog ozbiljnijeg energetskog problema. Ali to je pretilo i mi smo to prevazišli zajedničkom saradnjom sa Mađarskom. Mađarska nam je ustupila deo svog gasnog skladišta. To je jedan vrlo egzaktan primer. Sad vidimo da se planira naftovod, nuklearne elektrane, gasni aranžman sa Azerbejdžanom, što je sve veoma značajno. Planiramo i neke zajedničke poduhvate koji mogu biti izuzetno važni. Energetska diverzifikacija je jedan od ključnih elemenata bezbednosti, kada govorimo o celokupnoj bezbednosti u Evropi", naglašava Barac.