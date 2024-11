Objektivno gledano, za opoziciju je to zdravo. Posle godina i godina neuspeha da skinu Vučića sa vlasti, tolikih izbora uoči kojih su se nadali i radovali, pa bili poliveni ledenom vodom rezultata, sad su doživeli da ih u penziju guraju i Proglas i takozvani mladi aktivisti … a niko od njih, ni Đilas, ni Aleksić, ni ostali nemaju ono sivilo čiraša na licu, i izgubljeni i tupi pogled luzera (Ponoš i Ćuta takvi su bili i ptre ulaska u politiku). Mi im, naravno, od srca želimo zdravlje, ali toliko se priča o pishosomatskim oboljenjima, izgorevanja na poslu i sličnim pošastima savremenog doba, a srpski opozicionari kao da su radni vek proveli čuvajući ovce na planini i hraneći se neprskanom hranom.

No, nije ona kriva. Vlasnik naloga na instagramu je CRTA. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, skraćeno CRTA je usisivač sredstava iz međunarodnih fondova koji tvrdi da pokreće građane kako bi popravili državu. Na instagramu imaju manje od 19.000 pratilaca, što svedoči o njihovoj mizernoj sposobnosti da građane nateraju da kliknu na njih, a kamoli da im se pridruže u popravljanju države. Široj javnosti poznati su po vatrenom zalaganju za opoziciju na izborima, iako tvrde da su „objektivni“….

CRTA je 2018. godine prvi put dodelila nagradu namenjenu pojedincu ili organizaciji „koji se bore za prava građana, koji u doba opšte apatije i nepoverenja, veruju u promene i rade na tome da se one dogode“. Kome je tada dodeljena ova nagrada? Inicijativi „Ne damo niški aerodrom“, grupi protivnika vlasti koja je tvrdila da Vučić i Beograd predlogom nove organizacije rada hoće da ugase „Konstantin Veliki“ . Organizovali su preteste i blokade, i na sreću nisu uspeli, jer sa niškog aerodroma danas putuje pola Balkana na neloliko desetina odredišta u svetu.

KILAVI RADOVANI S NEZAJAŽLJIVOM AMBICIJOM Sve čine da ostanu na čelu, a ne znaju šta rade! Opozicija gubi konce i to može da bude jako opasno

"Ja pa ja" KILAVI RADOVANI S NEZAJAŽLJIVOM AMBICIJOM Sve čine da ostanu na čelu, a ne znaju šta rade! Opozicija gubi konce i to može da bude jako opasno

CRTA je 2016. utvrdila da tek trećina građana učestvuje u političkom životu Srbije. Četiri godine kasnije – tokom kojih je, ne zaboravimo, CRTA „pokretala građane“ i za to dobijala pare iz stranih fondova – ova organizacija konstatuje da „više od 90 procenata građana u poslednjih godinu dana nije preduzelo niti učestvovalo u bilo kakvoj akciji ili inicijativi u vezi sa rešavanjem nekog problema u lokalnoj zajednici“. To nije efikasnost, to se zove anesteziranje.