- To je jedna u nizu jaki poruka koja se šalje Srbiji. Imamo dosta infrastrukturnih projekata sa Mađarskom, a lično prijateljstvo predsednika Vučića i Orbana je nešto što daje dodatan pečat tom napretku. Ne pričam samo o pruzi Beograd - Budimpešta, već i o gasovodu, naftovodu, skladištenju gasa i ostalim stvarima od kojih neće imati samo benefit građani naše severne pokrajine, već i cele Srbije. To su sve znaci da je Srbija na dobrom evropskom putu i da je to politika koju podržavaju naši partneri i vide nas kao ravnopravnog sagovornika na tom putu. Siguran sam da će poruke biti sve jače, shodno kako se Srbija razvija. Po mom mišljenju, jedna od glavnih poruka je da je Srbija pravna država, da je siguran novac svih stranih investitora i da postoji politička stabilnost.

- Pošto ste rekli da se pokazuje da mi nismo zainteresovani za EU, mi jesmo, ali za jednu čestitiju od one koju predstavlja Tonino Picula. Ovo je zemlja, narod, država sa principima. Šta god mislili o Mađarskoj, ona je principijalna. Recimo Peter Sijarto iskazao je da je prošao ciklus manipulacije i da je jedina prednost hrvatske što je EU, a ni to se nije odigralo na korektan način.

- Picula predstavlja EU, on je njihov izbor i poruka nama. Dakle, poruka da će biti postavljen političar koji dobro poznaje region. On je bio ambasador Hrvatske pri UN i ministar spoljnih poslova. To je čovek koji zna sve meandre ovdašnje politike i zna da vrlo visoko postavi kriterijume kada je reč o funkcionisanju institucija, odnosno unutrašnjeg poretka u Srbiji. On ima onaj višak koji potiče iz 90-tih godina, koji nije blagonaklon prema Srbiji i zbog toga bih rekao da se prisutna ta intezivna emotivna reakcija.