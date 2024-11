Zajednički projekti Srbije i Mađarske donose sigurnu budućnost za građane dve zemlje

Savet za stratešku saradnju Srbije i Mađarske, koji je ove nedelje održan u Budimpešti, potvrdio je izuzetno bliske odnose dve zemlje, ali i najavio nove zajedničke poduhvate za sigurniju budućnost. Osim ocene da su srpsko-mađarski odnosi na istorijskom maksimumu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban otkrili su konkretne korake koji će saradnju još više produbiti.

Obostrana korist

Energetska stabilnost je svetski izazov, te je u tom smislu za Srbiju veoma značajno što će naša država proširiti svoje gasne kapacitete u Mađarskoj, a razgovaralo se i o izgradnji dalekovoda i mreže Panonski koridor. Srbija i Mađarska nameravaju da renoviraju granični prelaz Horgoš-Reske, koji će, kako su dvojica lidera najavili, biti najveći i najlepši prelaz u Evropi. Najkasnije do marta 2026. godine biće završena izgradnja brze pruge do Budimpešte i do nje će se vozom iz Beograda stizati za dva sata i 45 minuta. Jedan od mnogih zajedničkih projekata Srbije i Mađarske je i izgradnja naftovoda.

Produbljivanje saradnje Na poslednjoj sednici Saveta za stratešku saradnju Srbije i Mađarske potpisana je zajednička politička deklaracija između dve zemlje, kao i šest sporazuma iz oblasti pravosuđa, kulture, evropskih integracija i diplomatije. Dosad je potpisano ukupno 173 bilateralna sporazuma između Srbije i Mađarske.

Predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Deđanski ocenjuje za Kurir da je korist od ovako dobrih odnosa Srbije i Mađarske višestruka i obostrana.

"Od svih stvari najznačajnije je ono što se radi u energetskom sektoru. Najvažniji zadatak je bio da diverzifikujemo izvore gasa i, evo, uspeli smo. Dobijali smo gas preko Mađarske iz Ukrajine, a sada i Mađari dobijaju od nas preko Turskog toka koji smo izgradili, iako je Zapad bio protiv toga. To je bila ozbiljna politička odluka. Druga stvar je naftovod. Mi dobijamo naftu preko Hrvatske i plaćamo redovno, ali je pre nekoliko godina bilo problema i sada to menjamo i gradimo naftovod s Mađarima, što je dobro i njima i nama. Zakupili smo njihov prostor za skladištenje gasa. Imamo oko 490 miliona kubika u našem Banatskom Dvoru, a u Mađarskoj imamo još 190. To znači da celu zimsku sezonu možemo da preživimo bez gasa", objašnjava Deđanski.

Bezbednost

On naglašava i značaj infrastrukture - gradnja puteva i pruge i graničnih prelaza.

"Vozom dva sata i 45 minuta do Budimpešte, to je četiri sata do Beča. S naše strane pruga ide nadole i jednog dana izaći će na luku Bar. To je od izuzetnog značaja za velike izvoznike i u Srbiji i u Mađarskoj. Bukvalno radimo strateški na razvoju", smatra Deđanski.

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da je prethodni period pokazao da Srbija i Mađarska grade iskrene odnose iz kojih proizilazi i ono najvažnije - grade strukturalne mehanizme i procese koji mogu da budu na obostranu korist. On naglašava da zajednička deklaracija između dve zemlje govori o visokom stepenu političkog razumevanja, političkih dogovora i političkih planiranja za budućnost.

