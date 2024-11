"Nasilje nad ženama je ogroman problem na Kosovu. Paradoksalno, sever je do sada u nekoj meri bio izolovan iz tog problema, jer je kulturološki mala zajednica, i do skoro nije bilo prihvatljivo i nije se često dešavalo da imate primere seksualnog uznemiravanja u javnom prostoru. Kada se to dešavalo, bilo je u velikoj većini slušajeva u porodičnom kontekstu, i vrlo retko se dešavalo na ulici. U poslednje dve godine to postaje problem na severu, ali i Srpkinje, ali i druge žene na jugu se decenijama suočavaju sa tim problemom", navodi ona.