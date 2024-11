Milivojević objašnjava da u ovom trenutku to nije slučaj i da Amerika tek treba da definiše svoje odnose sa Kinom. Kako napominje, spočitavanja zbog Kine Srbija dobija pre svega iz EU.

"Trump smatra da je Kina najveći i najznačajniji rival Amerike u pokušaju da suzbije uticaj Kine i obezbedi Americi primat. I to mu je prvi strateški cilj. Međutim, Srbija u tome nije u prvom planu. Ima mnogo važnijih država i mnogo važnijih pitanja vezano za Kinu nego što smo to mi. Tramp će pre svega pokušati da dovede u pitanje rusko-kineske odnose, da ih razdvoji ako je moguće. Amerika ima svoje najbliže saveznike i u Pacifiku, ima Južnu Koreju, Indiju i druge mnogo značajnije zemlje koje moraju oko toga da se izjasne. Da smo mi u prvom planu i od posebnog direktnog značaja za Ameriku, onda bi sasvim sigurno bila i ta vrsta nekih uslovljavanja", napominje on.