- Opozicija nema konkretnu politiku koju nudi građanima, već se hvata za prilike. Nažalost, oni u nesrećama ili nekim događajima koje treba da nas sve kao društvo zapitaju prilaze sa principom kao da je to prilika gde mogu da uzmu političke poene. Utvrdiće se zašto je došlo do nesreće, oni koji su objektivno odgovorni snosiće odgovornost. Opozicija je nastavila da radi u pravcu da sada treba da padne vlada, da se promeni ceo politički sistem, iako nismo od njih čuli predloge šta treba da se promeni konkretno - započeo je Barac na šta se Gajić nadovezao:

- Ovo je jedan izuzetno delikatan postupak u krivično pravnom smislu. Građani treba da razumeju, a očekuju jednu brzinu da Tužilaštvo koje postupa u ovom predmetu nisu građevinski inženjeri. Oni ne mogu posle 24 sata da kažu ko je odgovoran. Postoji procedura na koju se pozvalo Tužilaštvo u Novom Sadu javnim saopštenjem da su dali da se urade nalazi mišljenja. Bez toga, tužilac bi mogao 60 saslušanih ljudi sve da uhapsi - rekao je on i dodao:

- Građani moraju da razumeju, ako pokušavamo da živimo u pravnoj državi, osumnjičeni takođe imaju neka prava, štiti ih pretpostavka nevinosti. Zakon o krivičnom postupku je mali ustav, u njemu se štite osnovna ljudska prava, odnosno pravo na slobodu. Morate da imate dokaze i osnovane sumnje u dovoljnoj meri da možete protiv nekog pokrenuti postupak. Ovo sada je pretkrivični postupak, on nije javan, a ni istraga. Tek su suđenja i glavni pretresi javni, ako ne postoje razlozi za suprotno.

- Odgovoran pristup je ovo što se dešava. Kada pričamo o hapšenju i zadržavanju, sudska praksa je pokazala - Bolje je sto krivih pustiti, nego jednog nevinog osuditi. Opozicija je toliko obnevidela u želji da ošteti vlast, da u svakoj nesreći traži da neko odgovara, ali to je u redu tražiti samo od nekoga ko je zaista odgovoran. To na kraju košta i državu ukoliko neko bude neosnovano zadržan, pokreću se procesi pa onda država mora da plati i obeštećenje onima koji su bili bespravno osuđeni - rekao je on i dodao: