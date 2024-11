"Pravo i pravda u ovom današnjem svetu ne postoje, a to sam shvatio i na sednicama Saveta bezbednosti UN na kojima sam gledao Tačija kako drži slovo. Pravda je uglavnom bila selektivna, ako govorimo o delovanju tih ad hok tribunala i sudova, a jasan primer imamo upravo u Hagu, gde niko nije bio kriv dok se ne dokaže da je Srbin", kaže Terzić za Kurir.

"Mi ćemo se kao država truditi da svi koji su činili najgore moguće zločine za to odgovaraju. Neće se izvući, gonićemo ih sve do sudnjeg dana ako treba", poručio je on.