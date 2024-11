Radi se o jednom veoma delikatnom i komplikovanom krivičnom postupku, koji zasad vodi Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.

Uznemirenost javnosti zbog tragedije u Novom Sadu, kad je nakon rušenja nadstrešnice na Železničkoj stanici stradalo 15 ljudi, i traženje odgovornih jeste očekivana i prirodna reakcija. Međutim, nešto sasvim drugo je politički pritisak na tužilaštvo, pred kojim je jedan od najsloženijih i najdelikatnijih zadataka.

Ovako velika nesreća zahteva da se sve okolnosti detaljno i pažljivo ispitaju kako bi se bez trunke sumnje označila i precizno odvagala odgovornost onih koji su u čitavom lancu odgovornosti na bilo koji način doprineli padu nadstrešnice na ulazu u Železničku stanicu u Novom Sadu, ocenjuju sagovornici Kurira.

Pritisak

Politički pritisak, koji deo opozicije i razni aktivisti pokušavaju da stvore na ulici, ne samo da dodatno komplikuje opsežnu istragu već joj i odmaže. A posao je ogroman, jer treba sve ispitati, analizirati, istražiti, saslušati, izmeriti... Postupak dokazivanja odgovornosti je i u nekim sličnim tragedijama u Evropi bio mukotrpan i dugotrajan. Podsećamo, za rušenje mosta u Đenovi 2018. godine, kada su stradale 43 osobe, glavni osumnjičeni je uhapšen 2020, a suđenje je počelo 2022. U slučaju zgrade koja se urušila 2018. u Marselju i u kojoj je poginulo osmoro ljudi tek 2020. godine je saopšteno ko je osumnjičen.

Marko Karović Železnička stanica u Novom Sadu

Deo opozicije namerno žmuri na te činjenice i kao da kolektivnu tugu za 15 nevinih žrtava želi da pretvori u zbunjivanje i paniku. Nastupili su zloupotreba tragedije i njena politizacija.

Advokat Vladimir Gajić, koji je i predsednik Narodne stranke, objašnjava za Kurir da se pre svega radi o jednom veoma delikatnom i komplikovanom krivičnom postupku, koji zasad vodi Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.

Kurir Televizija Vladimir Gajić

"S obzirom na to da tužilac nije pravnik, za njega nije moguće da bez specijalističkog veštačenja dođe do informacija o uzročno-posledičnoj vezi u vezi s padom nadstrešnice, u kojoj je na tragičan način 15 građana izgubilo život. Tek kada dobije makar preliminarni nalaz i mišljenje sudskih veštaka, tužilac će biti u prilici da naredbom otvori krivičnu istragu, odredi ko su osumnjičeni i predloži određivanje pritvora za jedan broj tih lica koje on bude smatrao krivično odgovornim. Brzina ovde ne može biti prioritet u odnosu na kvalitet istražnih radnji koje se preduzimaju za sada još uvek u predistražnom postupku", upozorava Gajić.

On napominje i da je tužilac po zakonu dužan da vodi računa o pretpostavci nevinosti, kao i o drugim pravima okrivljenih, koji će imati pravo da se brane i angažuju advokate.

"U svakom slučaju, javnost, koja je opravdano uznemirena, ne može da vodi krivični postupak. To je isključivo u nadležnosti pravosuđa. Ono što bih ja posavetovao tužioca jeste da zbog te javnosti, kada otvori zvanično istragu, drži redovno konferencije za medije i obaveštava javnost o toku istrage. Takvo postupanje bi bilo značajno i doprinelo bi smirivanju strasti. U suprotnom, da je tužilac išao za onim što javnost traži, uhapsio bi 50 lica bez dokaza i od toga ne bi bilo pravde. Javnost treba da računa na dugotrajan proces, on će trajati godinama, ali ono što je suština jeste da se dođe do presude koja će biti nesporna sa stanovišta utvrđenih činjenica i primene materijalnog prava", zaključuje Gajić.

Manipulacija

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković ocenjuje za Kurir da ova tragedija, zbog svoje prirode i razmere, zahteva detaljnu, preciznu i doslednu istragu.

Kurir Televizija

Mora sve biti dobro urađeno da ne bi bilo ništa sporno kada na red dođe krivična odgovornost, odnosno kada se nađu pravi vinovnici. To javnost s pravom očekuje. Neodvojivo od toga je i mišljenje stručnjaka, jer ovakve istrage sa veštačenjem zahtevaju doslednu stručnu analizu, koja će ukrštanjem podataka nedvosmisleno da ukaže na eventualne propuste, a lepeza potencijalnih faktora koji su zatajili je široka. Od zvaničnika čujemo da se radi intenzivno, daju se iskazi i prikupljaju neophodne činjenice da bi se došlo do onoga što javnost i treba da očekuje. Do sada smo imali ostavku ministra Vesića, i to je dobar primer političke kulture i moralni čin odgovornog čoveka, bez obzira na to što on apsolutno nije odgovoran u tom krivičnom kontekstu. Videćemo hoće li ih biti još. S druge strane, imamo faktor opozicije, odnosno određenih interesnih grupa, i oni unose puno nervoze i pritisaka, što može da ima samo negativne posledice po tekuću istragu", smatra Petričković.

On napominje da je tragedija bila povod opozicionog delovanja, što, po njegovom mišljenju, predstavlja tešku uzurpaciju i manipulaciju.

"Opozicija se odmah bacila na posao politizacije tuge i bola, čime je pokazala veliku političku nekulturu, nedoslednost i licemerje. Sve ovo je stvorilo vrlo kompleksnu i zamršenu situaciju u kojoj se meša ono što javnost očekuje sa onim što je politički cilj opozicije", upozorava Petričković.

