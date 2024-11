"Ne smemo da imamo mišljenje koje se razlikuje"

- Juče smo podneli obaveštenje da izlazimo iz stranke i podnele ostavke na sve funkcije. Razlozi se vide u tome da je naše društvo toliko podeljeno, da mi svi, kao građani Srbije ne smemo da imamo mišljenje koje se razlikuje makar i minimum od grupe kojj pripadamo. Danas sam svedok da i neki od mojih dojučerašnjih saboraca za koje sam ginula, rade isto što i SNS. Čitam o sebi i čujem o sebi da me je platio SNS, da me je kupio, da me je vrbovala BIA i da sam izdajnik. Nakon toga što je moj br telefona u prvoj fioci komandira borske polciije, nakon toga što svih tih 10 godina živim u Boru sa metom na čelu gde svako zna gde mi je kuća i ko su moja deca. Svi moji ljudi koji su samo kafu pili, označeni do te mere da pristojan posao ne mogu da imaju, nakon što su jednom mom čoveku polomili nogu, sudskih procesa koje sam sama plaćala, nakon toga što su mene od 40 kilograma vukli neki ljudi, prećeno mi je u mraku, nakon svega toga ja odbijam da se branim od optužbi mojih dojučerašnjih saboraca i da bilo kome dokazujem da sam opozicija ovih vlasti. Ispred mene i iza mene su moja dela i samo po njima mi se može suditi. Molim sve prisutne i građane da mi po tim delima i sude. Mene niko nije kandidovao za poslaničko mesto, mene je kandidovo borski okrug, moji ljudi, da nakon više godina govorim ovde u Boru, Boranima, o istočnoj Srbiji. Ne mogu da prihvatim da na sednici o Rio Tintu na poslednjem danu sednice, ja kao jedina Boranka moram da ćutim dok svi pričaju o mom Boru.