Vraćen predlog

- Ja sam danas vratila ovaj i ovakav predlog za glasanje o nepoverenju Vladi ovlašćenom predlagaču Miroslavu Aleksiću, jer je za mene apsolutno nedopustivo da pređem preko toga. Napuštanje dve poslanice rekla bih da dovodi do značajnih promena u opoziciji i da će to prouzrokovati značajne promene. Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi je vraćen zbog ozbiljnih nepravilnosti i prekršaja. Da li će oni to ponovo pokrenuti, to je na njima. Uvek smo uvažavali sve zahteve opozicije, ali ovakav predlog, mislim da bi bila uvreda za dostojanstvo i Skupštine i poslanice - rekla je Brnabić i dodala: