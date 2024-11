- Postavlja se pitanje u takvoj atmosferi u kojoj svi moji prijatelji i saradnici sa jedne strane samo da se sakrijemo i sklonimo, a sa druge strane samo nam dajte parče mesa. Pustite partijske stvari i politiku, šta je to što će država Srbija u naredne dve godine da radi? Kako ćemo povećati plate i penzije? Na osnovu čega? Šta je to što možemo da uradimo? Na kraju razumete da to postaje nemoguće. Aposlutno nemoguće. Daću sve od sebe do kraja mandata da pokušam da se izborim protiv đavola u ušima kada slušam nekada zastrašene ljude, najčešće besne, istovremeno pokušavajući da preuzmem na sebe i veću odgovornost ako je potrebno da bi zemlja išla napred.