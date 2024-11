Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja u Palati Srbija govorio o ciljevima koje Srbija mora da ispuni do kraja 2026. godine .

- Daću sve od sebe da u naredne dve godine podignem ciljeve, podižemo lestvicu. Do decembra 2026. moramo sve da završimo. Imamo strahovito ambiciozan zadatak. Uz Expo da ispunimo sve kriterijume za članstvo u EU do kraja 2026. Jednako ambiciozan zadatak koliko i Expo. Uz visoke stope rasta, nisku inflaciju, uz deficit ne veći od 3 odsto, inflacija koja neće preći 3,5 odsto. Želimo da brinemo o budućnosti! BDP po glavi stanovnika da bude 15.250 evra, to je plan. Danas smo prvi u regionu, 2027.ćemo završiti sa čak 16.000 evra - naglasio je Vučić.