Kako je dodao, malo ko poznaje Putina kao on, te zna da će se ruski predsednik malo dvoumiti ako dođe do ugrožavanja bezbednosti Moskve.

- Na zapadnu će reći da Putin igra igre, ja ću reći da ga malo ko poznaje kao ja. Niti se hvalim time, niti se kritikujem, ali onaj ko to misli taj Putina nije video u životu. To je kao kad meni kažu "Vučić se sprema da beži iz zemlje", taj mora da je budala. Ja sve dajem za Srbiju. Tako i za njega kažu "da preti praznom puškom".Bude li ugrožena bezbednost Moskve i njegovih snaga, ne bude li video izlaza, ja vam unapred kažem on se dvoumiti neće ni časa. Mi smo potpuno nespremni u ovom trenutku, mi imamo 257 hiljada mesta u skloništima. Moramo da obnavljamo infrastrukturu da dođemo do broja od oko milion i poljudi koji mogu da odu u skloništa. Moraćemo da razgovaramo sa ljudima koji imaju teretane, vešernice, prodavnice... Bilo ko u okruženju da bude meta isto nam se piše kao da smo mi