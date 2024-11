- Podižemo lestvicu, podižemo ciljeve naše. Mi od 1. decembra 2026. godine moramo sve da završimo, ali osim toga, dakle, uz Ekspo, evo još jedan cilj, koji ćemo da ujedinimo sa Ekspom, a taj cilj je da mi ispunimo sve kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji, do kraja 2026. godine. Ne kažem da ćemo 2026. ili 2027. ući u Evropsku uniju, to nije na nama. Ali da mi ispunimo sve kriterijume. To je strahovito ambiciozni zadatak. Jednako ambiciozan, ne mogu da kažem ambiciozniji, jednako ambiziozan koliko i Ekspo - izjavio je Vučić u podeljenom videu sa današnjeg obraćanja.