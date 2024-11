- Petnaest ljudi nije poginulo svojom krivicom, već zato što neko svoj posao nije obavio valjano i u skladu sa zakonom - kazao je on i najavio da će već sutra u toku dana uslediti ostavke u Vladi, dok tužilaštvo nastavlja istragu.



Ovu su nesreću neke opozicione snage i njihovi mediji iskoristili kao povod za još jedan rušilački protest u jalovoj nadi da će nasilje eskalirati i dovesti do pada aktuelne vlasti.

S druge strane, svet se nalazi na ivici nuklearnog rata, a Srbija je dodatnim pritiscima izložena zbog svoje samostalne spoljne politike i vođenja računa o sopstvenim interesima.

To su, grubo skicirano, one stene između kojih Aleksandar Vučić sigurnom rukom sprovodi Srbiju, ni za milimetar ne odstupajući od svoje vizije moderne i jake, ekonomski uspešne Srbije.