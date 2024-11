Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu Osnovnom sudu protiv muškarca srpske nacionalnosti inicijala S.L. , zbog osnovane sumnje da je navodno izvršio krivično delo „Ratni zločin protiv civilnog stanovništva“ na području opštine Mališevo, 1998. do 1999. godine. Da li je ovo nastavak politike terora Prištine otkrio je novinar Kurir televizije Dark Mirković u Kosovskoj Mitrovici:

- S.L. koji je rodom iz Leposavića uhapšen je 26. juna na administrativnom prelazu Jarinje. Informacije koje imamo jeste da je Specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu za navodno počinjene ratne zločine ovog čoveka. Njemu se stavlja na teret da je učestvovao u progonu i genocidu albanskog naroda na teritoriji opštine Mališevo. Ovo su samo oskudni podaci pre svega iz razloga što je optužnica podignuta na osnovu samo jende slike - rekao je on i istakao:

- Porodica i odbrana su samu sliku slali na forenziku i za Pariz i za Rim, odnosno jake centre forenzike gde su ljudi potvrdili da to nije čovek sa slike i da se radi o zameni identiteta. Priština negira sve to, stavljajući u prvi plan da je to osoba koja je počinila zločin.