A to da se ja radujem što oni više nisu najjača opoziciona stranka već tek treća po veličini - čista glupost. Meni su oni svi isti. Bez mnogo razlike. Samo nijanse. Ovaj što je sada lider opozicije je obećao 1.000 evra građanima pred izbore, znajući da laže, samo da dobije koji glas. Isti. Bivši DOS.

Konačno, Đilas uvek nekog i nešto drugo krivi za neuspeh svoje stranke - kriva sam ja, kriv je Aleksandar Vučić, uništava ih Bulatović, kriv je SNS, izborni uslovi, kriva EU, Kristofer Hil i svi ostali od kineskog predsednika do UAE, samo on nije kriv.

Stranka mu se raspada, ali su svi ostali, osim njega, krivi. Zato se i raspada, a verujem da će se tek raspadati. Meni je svejedno. Ja radim za Srbiju, a ne protiv bilo koje stranke. Uopšte me ne zanimaju. I to sam u politici naučila od Aleksandra Vučića. I to je još jedna, od mnogih, razlika između nas i njih", napisala je Ana Brnabić na zvaničnom "X" nalogu.