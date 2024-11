- Ne može niko, a pogotovo oni koji dolaze iz opoziciono političkog spektra, da sebe stavljaju u ulogu sudije i tužioca. Potrebno je pustiti nadležne organe da sprovedu istragu. Neophodno je da se utvrdi puna odogovrnost kao što je to predsednik najavio. Ljudi sprovode određene postupke, sve je u fazi istrage. Imamo predstavnike opozicije koji pritiskaju tužilaštvo i sudije. Očigledno da žele da sprovode nasilje što im je jedina politika koju nude. To je jedini način na koji smatraju da mogu da dođu na vlast. Građani prepozanju da opozicija vrši pritisak da se oslobode njihovi politički aktivisti. Niko ih juče nije dirao iako su oni to pokušali kako bi sebe predstavili kao žrtve i prešli na naredni nivo da nasiljem preuzmu vlast. Ljudi se plaše zbog hajke koju sprovodi opozicija. Kako sudije i tužioci da rade kada su pod blokadom? Žele da se brzo reši, a ne daju im da rade svoj posao - rekao je on i istakao: