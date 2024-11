Predsednik je kazao da do kraja sledeće godine moramo da uradimo mnogo po pitanju vladavine prava, medija, kako bismo privukli mnogo više evro-investicija. Naglasio je i da EXPO nisu samo građevine već promena lica Srbije i na polju znanja.

- Mi u Srbiji želimo mnogo veću i bolju saradnju sa britanskim kompanijama, kao što i u svakoj vrsti političke, privredne i društvene aktivnosti želimo bolje i bliže odnose sa Ujedinjenim Kraljevstvom. U pitanju je jedna od najvećih političkih sila sveta, a za nas strahovito važan partner. Preduslov za napredak u odnosima, više prilika na britanskom tržištu i privlačenje britanskih investicija jeste da mi u regionu uradimo svoj posao i u političkom i ekonomskom smislu. Do nas je da shvatimo da moramo da u regionu radimo zajedno da bi bili dovoljno konkurentni, kazao je Vučić.

Britanske goste pozvao je na Sajam vina - Vinsku viziju koja se održava za vikend rekavši da nikad kafu u životu nije popio, ni cigaru zapalio, ali da vino voli da popije i da to nije tajna, to ne krije nego se ponosi. Istakao je za one koji ne znaju da Britanija ima izuzetne penušavce.