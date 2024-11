Deo opozicije i grupa građana, u organizaciji inicijative "Most ostaje" i "Kreni-promeni", blokirala je u 12.00 časova Brankov most, u znak protesta zbog početka uklanjanja Starog savskog mosta.

Kako su najavili iz inicijative "Most ostaje", blokada bi trebalo da traje jedan sat.

Na potezu od Zelenog venca do mosta trenutno prisutno je oko stotinak građana. Oni su ranije blokirali i Stari savski most, prilikom čega je došlo do guranja s policijskim kordonom i privođenja lidera pokreta Kreni-promeni Save Manojlovića i odbornika tog pokreta Aleksandra Jovanovića.