“Šokirana sam onim što vidim. Osećam se užasno, da budem sasvim iskrena. Vidim ljude koji su imali više od deset godina da pokažu šta znaju, od čega su napravljeni kakve su im moralne vrednosti. I ovo govorim kao građanka Srbije, ne kao predsednica skupštine. Dakle, to su ljudi koji su 2001. godine za Zakon o radu glasali iz Soluna! Da vi na taj način varate građane, i to u Narodnoj skupštini, pred poslanicima u najvišem zakonodavnom telu… to su mahinacije najgore vrste”, rekla je Brnabić i podsetila na dešavanja iz prošlosti i dodala: