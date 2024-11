- Seriju nisam detaljno pratio, pošto je tek polovina ako sam odbro razumeo. Zorana Đinđića se sećam po njegovoj veličini dostignjućima, dometima njega i Vlade koju je vodio i tog ponosa koji sam kao član te vlade imao 2001., 2002., i početkom 2003. godine, gde god sam se u svetu našao. Za razliku od '90 kad je Srbija bila ocrnjena na onim najgorim stranicama štampe u celom svetu, sve je to 2000. godine posle promena i 2001. i nadalje bilo promenjeno. Kada me pitate za seriju, razdvojio bih dve stvari. Jedna je scenario u kome je gomila neistina i s obzirom da je to relativno bliska istorija, da su autori serije hteli da se bolje informišu, da budu precizniji, da naprave sa više konkretnih detalja tu seriju, mogli su to da urade, to nisu uradili. A ovaj drugi deo umetnički, to je sloboda svakog umetnika, autora, glumca, reditelja i to treba da cene neki drugi ljudi koji znaju to da cene. Mislim da je Zoran zaslužio seriju o rezultatima, o veličini, o dometima, o izlasku Srbije iz zadnje decenije, pa i ne samo zadnje nego i decenije unazad, mraka 20. veka i nažalost, kao država i narod - rekao je Milosavljević.