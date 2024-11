Miščević je rekla da ako Srbija zaista želi da bude spremna da sve obaveze za člasntvo ispuni do kraja 2026. godine, mora da bude postignut konsenzus u društvu.

Miščević je podsetila da Srbija za napredovanje u ovom procesu ima i obaveze iz dijaloga o normlaizaciji odnosa Beograda i Prištine, a ako bi se to isključilo, najvažniji zadatak bi bio vladavina prava.

To nije oblast u kojem su rezultati reformi vidljivi preko noći, za to su potrebne godine, a to nemamo, ukazala je ona.