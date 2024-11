- Sve se može očekivati. Moramo imati u vidu da je predsednik Aleksandar Vučić najavio rekonstrukciju Vlade, odnosno ne on, već predsednik Vlade Miloš Vučević. Ta rekonstrukcija već podrazumeva odlazak određenih ministara sa svojih mesta, a na njihovo mesto dolaze druge osobe. Ova Vlada ostala je već bez dva ministra, a kriza je iznuđena tragičnim događajem u Novom Sadu. Moguće je da će vrlo brzo doći do te rekonstrukcije i da ćemo nekim ministrima morati da se zahvalimo - rekao je Gajović i dodao:

- Onog trenutka kada uđete u izvršnu vlast, a ja sam imao to zadovoljstvo, tog trenutka ste na raspolaganju. Možete da odete, a možete i da ostanete do kraja mandata. To ništa nije strašno i tragično, normalno je u svim parlamentarnim zemljama da se to dešava. Tu su i moralni razlozi, to nije nikakvo čudo. Odgovornost je nešto što podrazumeva svakoga ko je dobio određeni zadatak, ne samo na vlasti, već i na svim mestima gde se radi.