„ U atmosferi u kojoj je dozvoljeno prebijati Srbe, otimati im imovinu, pa i tući njihovu decu, prosto je čudo kako srpski narod na KiM opstaje. Da nema podršku zvaničnog Beograda i predsednika Srbije Aleksandra Vučića to bi bilo nemoguće. Namera svakog od nas je sa sa time izborimo na miran način, ali moramo da sačuvamo naš narod i našu decu. Nema tog prava koje našoj deci nije prekršeno. Nama kao roditeljima je zabranjeno da na legalan način unesemo knjige za decu “, dodao je Simić.

„Prebijaju nam decu, znate od kriminalaca gori su samo kriminalci u uniformi. Pošaljete dete u grad na provod na rođendan, a ono se vrati prebijeno ili vas zovu iz policijske stanice da dođete po njega, jer je ono i prebijeno i uhapšeno. Eto, to je realnost u ovom trenutku na prostoru Kosova i Metohije. Na takav način žive srpske porodice i srpska deca na ovim prostorima i zato je jučerašnja tribina bila dobar način da se to predstavi široj javnosti“, dodao je on.