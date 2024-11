Slušaj vest

Mnogo toga obeležilo je jučerašnji dan u Srbiji, višesatna blokada suda u Novom Sadu od strane dela opozicije, višesatni protest aktivista koji se protive rušenju Starog savskog mosta, blokada Brankovog mosta, hapšenje aktivista, ali i napadi na policiju, zatim hitna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, kao i ostavke ministra Tomislava Momirovića i v.d. direktora "Infrastrukture železnice Srbije" Jelene Tanasković zbog tragedije u Novom Sadu. O svim ovim događajima razgovarali su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija" Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine i Miroslav Bjegović, savetnik predsednika Vlade za nacionalnu bezbednost.

U kojoj meri opozicija uvažava podršku naroda otkrio je Drecun:

- Postoji stabilna većina, a izvršna vlast ima podršku te većine. Postoji snažan ekonomski napredak, razvoj koji nam obećava da ćemo mnogo bolje živeti i to se ne može dovetsi u pitanje - započeo je, a potom nastavio:

- Imate i onaj drugi, neodgovorni deo političkog spektra gde se nalaze sve opozicione stranke, odnosno njihov najveći deo, a koje pokušavaju da dođu do političkog autoriteta u javnosti na način koji nije primeren demokratiji. Što se tiče stranke Dragana Đilasa, ona je nastala na novcu kada je zloupotrebio položaj. To je stranka koja je nastala kupovinom. Dovodio je ljude jer je imao dovoljno novca. On ne može da bude lider opozicije, oni su toliko međusobno posvađani, ujedine se jedino kada treba da ruše i izazivaju destabilizaciju zemlje. Postoji toliko pojedinaca koji bi hteli da budu lideri, ali nema tu jednog lidera. Oni su svi opeterećeni ambicijama, a nalaze se na potpuno različitim pozicijama. Ovo što opozicija pokušava da uradi može se reći da su to poslednji trzaji kao nekoga ko je osuđen na političku marginalizaciju.

Na reči svog sagovornika nadovezao se Bjegović:

- U pitanju je pokušaj destabilizacije Srbije. mislim da oni nemaju tu snagu, a ta snaga prvenstveno izvire iz samih građana. Nažalost, njihov deo posla je da remete svakodnevnicu normalnim, pristojnim građanima. To ne rade iz svojih širih ubeđenja, već za prljav novac za koji su finansirani. Jasno je da na taj način ne mogu da promene stanje u Srbiji. Onako kako narod odluči na demokratskim izborima jedini je pravi način. Onaj ko dobije to poverenje opravdava ga, mislim da to svi vide - rekao je i dodao:

- Policija ima šira ovlašćenja prema zakonu ali ih ne primenjuje, prosto iz razloga da se apsolutno pokaže koliko državni bezbednosni deo aparata ima krajnjeg strpljenja na ono što pokušava deo opozicije. Mislim da je dobro što se tako radi i reaguje, osim u krajnjoj nuždi kada je to potrebno. Mislim da oni žele da dođe do toga kako bi pokazali da je za to kriva aktuelna vlast, a ne oni koji nasilnim metodama deluju na ulicama Beograda.

Drecun se složio sa Bjegovićem i dodao:

- Pokušava se da se ovo predstavi kao građanski, odnosno narodni protest, da to ima neku masovnost. O kom narodu govore kada imaju maksimalno četiri odsto podrške? Oni predstavljaju deo ljudi koji su im dali poverenje, a neće biti da je baš tako da su im dali poverenje da ruše imovinu i vrše nasilje.

Kurir.rs

