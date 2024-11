"Uvek polaze od sebe. Korać i ostali koji danas sa sličnim narativom gostuju po Šolakovim medijima, su ti koji dele ljude na „važne“ i „manje važne“ i uvek su bili spremni da one „manje važne“ žrtvuju – tako je, na kraju, završio i Bora Novaković. To je njihova politička i životna filozofija. Mi iz SNS, za razliku od njih, ne delimo ljude na „važne“ i „manje važne“. Tužilaštvo i sudstvo neka rade svoj posao. Po mogućnosti, neka pokušaju da se odupru pritiscima ulice. Ako ne mogu, preživećemo i to i istina će na kraju svakako pobediti. Jelena, Anita i Goran su moji prijatelji i na to prijateljstvo sam ponosna. Oni nisu manje važni SNS-u, za Anitu ne znam čak ni da li je član. Oni su kolege i prijatelji. Ljudi koji su, koliko ih znam, a znam ih jako dobro, u svakom trenutku davali sve od sebe da svoj posao, za svoju državu, urade najbolje moguće. A svojom izjavom, Korać ih je sam abolirao jasno ističući da ni on ne veruje da su zaista za bilo šta krivi, već da su „žrtvovani“. I ako su, kako Korać kaže, „žrtve“, onda su i oni (i njihove porodice) bez ikakve sumnje žrtve rulje koja je divljala ispred tužilaštva poslednja tri dana, kao i straha ljudi bez ličnog i profesionalnog integriteta u istim tom tužilaštvu", poručila je Brnabić na društvenoj mreži "X".