"I to što tužilaštvo kaže ne znači ništa dok sudovi nešto ne kažu. Dakle, u moralno-političkom smislu ljudi su se ponašali izuzetno odgovorno. Prvi put u istoriji Srbije, više lica, dvojica ministra i više drugih lica podneli su ostavke iako ih nije lako dovesti u vezu sa onim što se dogodilo u Novom Sadu. To je bio dokaz jednog napretka srpskog društva, srpske politike i stepen veće, šire odgovornosti", rekao je Vučić.

- To su teške stvari, teška veštačenja. To je pitanje institucija i verujem da oni znaju koje su institucije konsultovali i da će to brzo da urade.

"Ne želim to da uradim, ni zbog porodice poginulih, niti zbog toga što bih kršio Ustav Srbije. Nadam se samo da će sve proći bez predstava o tobožnjem uznemiravanju javnosti, a da uznemiravanja javnosti nije bilo kada je 17 ljudi stradalo u Novom Sadu i kada niko nije podnosio ni ostavku, a niko nije bio, osim onih koji su mešali malter, kako to oni kažu, krivično odgovoran", poručio je Vučić.



"Recimo u Marseju, kada se to dogodilo, bilo je potrebno čak 15 godina do prve presude, od 2004. do 2019. godine. U Đenovi i više od dve godine od prvih hapšenja, kada je trostruko veći broj ljudi stradao nego u Novom Sadu. To su teške stvari, teška veštačenja. Interesantno mi je da su tako brzo završili veštačenje, ali je to nešto što ja mislim da je pitanje institucija", rekao je Vučić.