- Vidite, ja u tome vidim krajnje neodgovoran postupak. Zašto? Zato što smo svi, manje-više, znali šta su ti ljudi radili i koliko mogu biti odgovorni. A sada ih odjednom hapse i zatvaraju. Pitanje je - zašto baš sada? Da li zbog pritiska javnosti? Slušao sam proteklih dana razne komentare, pa i proteste. Na primer, recimo, slušao sam Nenada Čanka. On je rekao nešto u stilu: "Mi smo svojevremeno zatvorili dve hiljade ljudi da bismo pokazali da država nešto radi." Ali ne možeš tako - ne možeš zatvarati ljude samo da bi se stvorio utisak da država deluje. Nisam za to da se bilo ko zatvara na osnovu pritisaka javnosti ili, još gore, pritisaka ulice. Imam utisak da se i ovo sada dešava pod sličnim pritiskom - rekao je Karan i dodao:

- Nekada smo imali javnu raspravu o tome da li sudstvo treba da bude nezavisna institucija. Ja sam bio prvi koji je glasao za to. Sada se kajem. Šta se stvarno dešava? Čujemo sumnjive priče da su neki ljudi iz sudstva i tužilaštva u dosluhu sa onima koji vode proteste i nasilne demonstracije. Ti ljudi (sudstvo) nisu pod kontrolom naše vlade - to je jasno. Ali pitam se, da li su možda pod uticajem spolja? Da li odgovaraju nekome van ove države? Znamo koliko je ljudi svojevremeno smenjeno u pravosuđu.

Obradović je potom istakao kako on vidi ovu situaciju.

- Hajde da pružimo pregled i analizu. Veliki broj ljudi povezan je sa ovom tragedijom na novosadskoj železničkoj stanici. Međutim, ključna stvar, na šta je i predsednik Vučić više puta ukazao, jeste da se ovaj slučaj ne sme pretvoriti u linč ili licitiranje ko je kriv, a ko nije. Nije prihvatljivo da se izvikuju imena određenih ljudi samo zbog političke pristrasnosti. Ako od jedne ovakve tragedije napravimo politički poligon, rizikujemo da stvarni krivci ostanu po strani. Kada sve postane politički teren, kriv je svako, a zapravo niko. S druge strane, u ovom slučaju imamo mnogo aktera. Postoji trougao - projektanti, izvođači i nadzorni organi. Svi oni zahtevaju dalju analizu i utvrđivanje odgovornosti. Predsednik Vučić je u nekoliko navrata istakao koliko je ovaj predmet složen, uključujući i tehničke aspekte, poput krtog loma koji je doveo do iznenadnog pada nastrešnice - rekao je Obradović i dodao:

- Opasnost leži u eksploataciji tragedije kroz uhodane obrasce medijske manipulacije. Vidimo kako određeni akteri, koje ja nazivam influenserima, preuzimaju kontrolu nad debatom. Oni usmeravaju javnost prema nepovoljnom narativu, što često skreće pažnju sa suštine problema. Predsednik Vučić je spomenuo termin "grupe za pritisak." To je direktno povezano s ovim.

- Država je pokazala spremnost da nikoga ne štiti, bez obzira na položaj ili političku pripadnost. Ja lično ne verujem da su sudije i tužioci agenti stranih sila. Mislim da je ova mera doneta kako bi se pokazalo ljudima da država ima ozbiljan pristup i da radi na obnavljanju poverenja građana. Veliki deo javnosti traži odgovorne, i država je pokazala da je spremna da u potrazi za krivcima ide i do politički vrlo visokih položaja. Međutim, ovo je toliko komplikovan slučaj da istina ne može odmah da ispliva. Kako je rekao kolega Obradović, ne treba da se povodimo za brzim osudama i komentarima sa interneta. Ovo je stručan i kompleksan slučaj koji zahteva ozbiljno proučavanje, pre svega u vezi sa procedurama, gradnjom i bezbednosnim standardima. Da li su te procedure ispoštovane, moraće da se precizno utvrdi. Ovo nas, međutim, vodi do šireg pitanja poslovanja u našoj zemlji - moramo pojačati stručnost. Ljudi koji se bave gradnjom velikih objekata moraju biti visokokvalifikovani i obučeni za to.