Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je Stari savski most pred padom, a da će na njegovom mestu, uprkos pritiscima, biti izgrađen novi velelepni most koji će biti na ponos svih Beograđana.

"Čudo je da nije pao. Radi se o nacističkom mostu. Nije slučajno da ga neki štite, jer posebno štite baš te vrednosti takve iz 1941. i 1942. Nacisti su ga napravili, pravila ga firma Juho, ako se ne varam, iz Dortmunda. I nacistički vojnici su to brzo izveli, maestralno izveli za kratko vreme, završili do 1942. godine“, rekao je Vučić za RTS.



"Oni ne znaju da je to samo drvo obloženo, da to nisu betonski stubovi, da to nisu čvrsti stubovi. To je sve trulo i pitanje je dana kada će da padne“, rekao je Vučić.

Dodao je da žele da sačuvaju taj most i premeste ga na drugo mesto, a da na njegovom mesto urade velelepni most.