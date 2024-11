Predsednik Narodne stranke i advokat Vladimir Gajić izjavio je večeras, gostujući u emisiji Direktno s Minjom Miletić. da je Dragan Đilas najmoćniji na opozicionoj sceni, navodeći da političare koje on "targetira", vrlo brzo se može dovesti u pitanje njihov opstanak u političkom životu.

"On će da kaže - ovi su prava opozicija , ovi nisu, a to radi uz pomoć medija koji su mu jako naklonjeni", rekao je Gajić.

On je dodao kada se govori o opoziciji, misli se samo na prozapadnu opoziciju.

- Kada govorimo o medijima, misli se samo na medije koji predstavljlaju Junajted mediju - naveo je on.

Upitan da li je to osetio na svojoj koži, Gajić kaže da mnoge stranke to sada doživljavaju.

"Sada su se oni tamo organizovali pa počinju sada njemu da prave štetu. Podržavaju te, da kažem, napuštanje njegove stranke, poslanike i tako dalje. I kad vi sve to pogledate zajedno, to je jedan sukob unutar opozicije", navodi on.