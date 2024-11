Policija u Novom Sadu uhapsila je jednu osobu zbog napada na službeno lice. On je ispred novosadskog suda poprskao policijskom službeniku suzavac u oči. Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

- Do 2019. godine krivični zakon određivao je od dve do pet godina zatvora. Zbog prečestih napada na ovlašćena službena lica sada je kazna podignuta od minimum jedne godine pa sve do 12 godina, u zavisnosti kakav je napad bio. Razumemo da svako ima svoje demokratsko pravno na izražavanje zadovoljstva, ali skup treba da bude prijavljen ranije, da se zna šta i kako. Napad na policijskog službenika je zloupotreba prava na izražavanje. Ostaje na tome da sudska praksa pokaže da je deo države i da se bori u vezi prava zaštite policijskih službenika - rekao je on, a potom istakao: