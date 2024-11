- Ova zemlja ima regulatorni okvir, ima siaset zakona koji regulišu rudarstvo i taj okvir je manje više usklađen sa Evropskom unijom. To je ono najosnovnije što postoji. Sa druge strane, postoji i tzv. ekološki osigurač, a to je baterijski pasoš. To je digitalni sertifikat koji je već sada u okviru pilot projekta. Testira se, dakle, da se prati sirovina od rudnika, preko katoda, baterija automobila, pa sve do reciklaže. Taj osigurač garantuje isporuku sirovine, odnosno baterije, na evropsko tržište.Sa druge strane eliminiše sve one proizvodjače koji krše životnu sredinu, ugrožavaju naš opstanak, ali i one koji ne poštuju socijalne aspekte poslovanja. To je jedan sveobuhvatan okvir koji je razvila Evropska Unija upravo u okviru ove zelene utakmice, jer se rudarstvo vraća u Evropu.