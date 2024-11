- Da li sve ovo što viđamo ovih dana, sprečavanje građana na svoja prava, blokade saobraćajnica, blokade tužilaštva, da li sve to ima bilo kakve veze sa poginulima u tragediji ili saosećanjem? Nema, garantujem da su oni to zaboravili. Ima veze sa destabilizacijom Srbije, sa pokušajima destabilizacije. Videli smo to u maju, junu, tražili su izbore i dobili, i to je pokazatelj odgovornosti - rekla je ona.