Aljbin Kurti pokušava da isprovocira Srbiju na sukob dok još uvek Donald Tramp nije zvanično preuzeo funkciju, jer zna da će ga on zauzdati u jednostranim akcijama, smatraju analitičari

Upad kosovske policije na teritoriju centralne Srbije opasna je provokacija i još jedan pokušaj kosovskog premijera Aljbina Kurtija da isprovocira našu zemlju da uđe u sukob sa NATO i zaoštri situaciju na terenu, složni su sagovornici Kurira. Kako ocenjuju, ovakvih pokušaja biće još u narednom periodu, u iščekivanju dolaska nove administracije na čelo SAD, ali i ukazuju da jedino Amerika i može da obuzda Kurtija u daljim namerama, te da će to i uraditi.

Ministarstvo odbrane, naime, saopštilo je u četvrtak da je grupa teško naoružanih pripadnika tzv. kosovske policije kod sela Ćirkoviće izvela neovlašćeni prelazak administrativne linije i osudilo taj potez kao opasnu provokaciju i pretnju miru.

Da treba očekivati reakciju Amerike, izjavio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da Amerikanci znaju da je to Kurti naredio namerno.

RTS Printscreen

"Sledeći put ćemo reagovati u skladu sa punim pravilima službe", poručio je Vučić i najavio da ćemo tražiti od Amerikanaca da nas obaveste da li smo u pravu kada kažemo da je ovo Kurtijeva provokacija.

Opasan incident

Politički analitičar Srđan Graovac za Kurir kaže da je ovo izuzetno opasan incident, koji nije eskalirao samo zahvaljujući pribranosti naše strane.

"Nažalost, sve je očigledno planirano od strane samog Kurtija, koji u skladu sa svojom dosadašnjom politikom želi da izazove sukob sa zvaničnim Beogradom i da u taj sukob uvuče NATO, pogotovo sada kada se u Belu kuću vraća novoizabrani predsednik Donald Tramp. On smatra da ovaj period od dva meseca treba da iskoristi da se dođe do eskalacije sukoba i da se NATO obračuna sa Srbijom kako bi joj tako naneo strateški poraz. Možemo očekivati, bojim se, slične incidente ukoliko Amerika ne obuzda Kurtija, što može da uradi jednostavno šaljući poruku da nemaju nameru da ulaze u sukob sa Srbijom i da neće Kurtiju u tome pružiti podršku. Verujem da bi ga to sprečilo da krene putem dalje eskalacije", kazao je Graovac.

Foto: Gradske info Srđan Graovac

I v. d. direktora "Pošte Srbije" i bivši predsednik Izvršnog veća AP KiM Zoran Anđelković kaže da je ovaj upad kosovske policije pokušaj Kurtija da uvuče Srbiju u sukob sa NATO alijansom.

"On pokušava da iskoristi period između odlaska predsednika SAD Džozefa Bajdena i dolaska Trampa na vlast kako bi izazvao novi požar na Zapadnom Balkanu", kazao je za Kurir.

Slaže se s Vučićevom ocenom da Amerikanci znaju da je Kurti to namerno naredio.

"Evropa ni do sada nije reagovala ni na šta, ali od SAD očekujem reakciju. Nije slučajno da se ovo sada radi, koristi se i razvoj situacije sa Ukrajinom. No, verujem pak da će s dolaskom Trampa da se ne dozvole ovakve provokacije nadalje, jer se i do sada pokazalo da je Amerika jedina sila koja to može da uradi", smatra Anđelković.

Izgovor za egzodus

Savetnik predsednika Vlade za nacionalnu bezbednost Miroslav Bjegović za Kurir kaže da Kurtiju treba povod kako bi tzv. vojskom Kosova ušao na sever i izašao na administrativnu liniju bez odobrenja Kfora.

Kurir Televizija Miroslav Bjegović

"On očekuje oružanu reakciju Vojske Srbije jer je svestan da bi ona postupila po pravilima službe i u skladu sa vojnotehničkim sporazumom, pa bi žrtvujući svoje policajce, dobio izgovor za svoje namere, a to je tihi egzodus Srba sa severa KiM. Upravo zato predsednik Vučić upozorava SAD na Kurtijev zamišljeni scenario, te da će sledeći put VS adekvatno odreagovati u slučaju da krenu vojno. Srbija će postupiti u skladu sa Rezolucijom 1244 i zaštititi svoj narod, sa porukom da je Kurti krenuo na put bez povratka. Srbija je spremna i reagovaće na svaki nasilan scenario, a uvek će se zalagati za mirno rešenje i poštovanje Briselskog sporazuma", zaključio je Bjegović.