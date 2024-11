Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je ono što se u narodu naziva „krupna riba“. Od Petog oktobra do danas, to je tek treći ministar kome su stavljene lisice na ruke, i ovo pokazuje svu ozbiljnost koliko država Srbija sa predsednikom Aleksandrom Vučićem ozbiljno i beskompromisno pristupa utvrđivanju krivice za tragediju. Do konačne istine predstoji dugo suđenje, zamršen proces sa veštačenjima, papirima i advokatima, ali prvi korak je učinjen. Baš kao što ga je najavio Vučić rečima da neće biti pošteđen niko ko snosi odgovrnost.

Pisali smo već o tome da je reč o više puta ponovljenom obrascu cinične i neljudske eksploatacije nesreće, od poplava, preko kovida, do masovnih ubistava u maju prošle godine, i nesposobnosti Đilasa i ostalih da ukopčaju da im ta šema ne radi. Ali, dok oni uporno rade isto očekujući svaki put da dobiju drugačiji rezultat, na političkoj sceni su se javile nove figure. Grupe mladih formirane preko društvenih mreža koje sebe nazivaju aktivistima zapretile su tradicionalnoj opoziciji potpunom marginalizacijom. Otuda naglo buđenje miljenika Šolakovih medija, Đilasa, Ponoša, Marinike, Aleksića, Manojlovića… koji su čak bili naterani da prekinu produženi vikend u novembru i organizuju protest na na Dan primirja. Fijasko tog skupa kao da im je bio poslednja opomena, pa su se razleteli od suda u Novom Sadu do mostova u Beogradu, zakazujući tačkaste blokade po gradovima. „Tačkaste“ jer ih izvode male grupe blokirajući raskrsnice, pošto se ne usuđuju da pozovu na generalni štrajk. Znaju da im se Srbija ne bi odazvala!

Videli smo to danas ispred zgrade RTS u Beogradu, gde su opoziciji bilu sumnjivi svi koji se po kiši štite kapuljačom. Svi su osim njih „ubačeni“, pa su Šolakovi mediji za gužvu u saobraćaju do koje je došlo zbog toga što je par desetina demonstranata zakrčilo ulicu optužili vozače koji su, javljaju, „svi naišli odjednom“! Igranka se dakle, nastavlja na staru melodiju, naši opozicionari čekaju čudo, neočekivanu silu koja će ih dovesti na vlast. Pa ako za to treba da kokodaču kao koke nosilje, i to će raditi.