Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Miloš Vučević prisustvuju otvaranju Trećeg međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma ''Vinska vizija Otvorenog Balkana''. Na sajmu koji će trajati od 22. do 24. novembra predstaviće se više od 650 izlagača iz brojnih vinarija, destilerija i gastronomskih kompanija iz 38 zemalja.

- Ako možemo da ponudimo naša srpska vina na njihovim tržištima, to nam znači i za turizam. Srbija i Albanija su zemlje sa najvećom stopom rasta turizma u Evropi. Imamo 10 miliona noćenja i preko 3,3 miliona turista za ovu godinu. A najveći deo turista dolazi u poslednjem kvartalu. Jasno vam je da ovo napreduje, nismo zemlja koja ima more, prirodne lepote kao mnogi drugi, iako mislimo da smo najlepša zemlja na svetu, ali smo sadržajem uspeli da privučemo veliko broj ljudi, da ih zadržimo u Beogradu i drugim delovima Srbije i da time budemo uspešniji.

- Mali broj našeg privrede je toliko napredovao kao vinarska industrija. Neka od tih vina dobijaju po 100 poena od Parkera, od Džejmsa Saklinga 93, 94 poena, to povećava ugled naše zemlje na svakom mestu, to pokazuje koliko i kojom brzinom Srbija napreduje. Hvala svim velikim kuvarima i šefovima koji su došli u Beograd, iz najboljih restorana sveta. Nekih od najuspešnijih vinara svetskih ovde, sve što vredi u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Albaniji su ovde. Tu su iz najboljih evropskih restorana sa tri Mišelinove zvezde, sa dve i jednom Mišelinovom zvezdom. Ovde su vam i Lodoviko i Margo - dodao je.

- Mi sada imamo toliko vina da nisam ni u stanju da izbrojim sve i da vam kažem koje je najbolje. Nisam se šalio kada sam rekao da ćemo za 2 godine da preteknemo Slovence, ali za 6 godina sigurno. Mnogo sam srećan zbog našeg napretka, vinarije dobijaju sve više turista, rekordna godina, verujemo da ćemo završiti na preko 14 miliona noćenja, a preko 4,7 miliona gostiju u Srbiji, to je četiri puta više nego pre 10 i 12 godina . Ovo je jedna od stvari po kojoj se vidi napredak Srbije.

- Trudim se da pomognem našim ljudima, jer ćemo imati ugovor o slobodnoj trgovini, za 4,5 godina ćemo imati slobodan promet bez ikakvih dažbina. Moje je da reklamiram srpska vina, a znam da me u Kini ljudi vole, pa možda i kupe neko, eto. Ne mogu da izdvojim jedno, za svaki deo Srbije bih mogao da vam kažem neko dobro vino, i svi su tamo moji drugovi, kako nekoga da izdam - naveo je Vučić.

- On je čovek orijentisan ka ekonomiji i odlično znam Džareda, video sam se i sa Grenelom, mislim da će biti drugačiji prema Otvorenom Balkanu. Ali ko će dočekati januar, uvek sam se trudi da predviđam događaje u budućnosti, ali to sada nisam u stanju da utvrdim, mogu da vam govorim o narednih mesec dana, ali je posle toga nemoguće - odgovorio je.

- EXPO nije manifestacija, to je vizija za budućnost ove zemlje. Kao što i ovo izgleda lepše nego od najlepših hala i ljudi koji prave štandove su se postarali da to izgleda što je lepše i bolje. To pokazuje napredak zemlje, a kada bih mogao da vidim dve godine u budućnost bio bih presrećan, ali radićemo naporno i verujem u snagu Srbije.