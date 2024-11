- To je bio trenutak u kom sam prvi put zapravo zapitovao gde to živim i kakvom društvu pripadam i prvi put sam se zainteresao za društvo oko sebe. Do tog trenutka imao sam 16 godina, u tom trenutku mene politika, niti bilo kakav vrsta aktivnog učestvovanja u političkom životu naše zemlje nije interesovala, ali to ubistvu je baš ostavilo jak utisak na mene. Imao sam potrebu da nekako hipnotisano, skoro svaki dan slušam vesti i pratim tu poternicu i gledam ta lica i pokušavam da shvatim gde zapravo živim. Bilo mi je nekako izuzetno potresno i teško i to je ostavilo dubog trag na mene da posle, 15 ili 16 godina, Goran i ja odlučimo da je došao trenutak da krenemo da radimo na toj temi - rekao je Tagić.