- U nedelju sam bio kod njega. Ja sedim i pijem kafu, a Palma me zove i kaži dođi na Rtanj. Kaže dođi sportski obučen. Bila je muzika, prijatelji, častili smo muzičare, a onda me je pozvao da sednem sa njim nasamo i rekao mi da su mu u Nemačkoj otkrili da je bolestan. Jako tužno, ja sam mu poželeo uspešno lečenje.Smršao je oko 30, 40 kilograma, nije to više bio taj Palma kojeg znamo. Družimo se 34 godine, a već 30 godina svake godine smo zajedno slavili Novu Godinu, bio je veliki čovek i prijatelj. Celoj porodici želim da izjavim saučešće - rekao je Novica.