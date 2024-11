- Nisam mogao da verujem da se to može desiti. Kada vam kažem, to je bilo kao grom iz vedra neba. Stanje mu se naglo pogoršalo. Preminuo je u Zemunskoj bolnici u Beogradu, tačno je da je imao problema sa jetrom. Mislim da sada neko kaže ciroza, svi to odmah vezuju za alkoholizam. A on nikada nije pio, reč je bila o nekim drugim problemima, pronašli su određenu bakteriju u organizmu. Došlo je do smetnji rada u čitavom organizmu, i bubrezi i srce... Dva puta je bio na reanimaciji, treći put ona nije uspela - kazao je ministar.